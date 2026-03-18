Sosyal medyada Fatma Soydaş ile Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu’nun birlikte yer aldığı video sonrası ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Bir sosyal medya akımına katılan Soydaş, “Seni kim görmezden geliyor?” sorusuna “Hoşlandığın kişi” yanıtını aldı. Bu paylaşım, Said Hatipoğlu’ndan hoşlandığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

“Öyle Biri Yok”

İddialara ilişkin açıklama yapan Soydaş, söz konusu yorumları reddetti. Soydaş, “Öyle biri yok, cidden yok” ifadeleriyle hakkında ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.