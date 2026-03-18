Nevşehir ve çevresindeki turistik tesisler, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan talep nedeniyle rezervasyon yoğunluğu yaşıyor. Peribacaları, yer altı şehirleri ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya, yerli turistlerin bayram tatilinde tercih ettiği başlıca destinasyonlar arasında öne çıkıyor.

Turizm Sezonu Bayramla Başladı

Yakup Dinler, kısa süreli tatil planlayan yerli turistlerin Kapadokya’ya ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Dinler, sahil bölgelerindeki otellerin henüz sezonu açmamış olmasının, kültür turizmine olan yönelimi artırdığını ifade etti.

Dinler, “Kapadokya’da turizm sezonu genellikle 1 Nisan itibarıyla başlar. Bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de okullardaki ara tatil nedeniyle bölgede yoğun bir hareketlilik var. Bayramı en kötü ihtimalle yüzde 90 dolulukla kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Her Bütçeye Uygun Konaklama ve Aktivite Seçenekleri

Bölgede kayadan oyma butik oteller, yıldızlı tesisler ve pansiyonlarda her bütçeye uygun konaklama imkanı bulunuyor.

Turizm acentesi sorumlusu Ferhat Nuraydın, günler öncesinden rezervasyonlarda artış yaşandığını belirterek, “Özellikle yerli turistler bayramlarda yoğunluk oluşturuyor. Hava koşullarına bağlı olarak balon uçuşları ilk gün yapılamayabilir, ancak safari turları devam edecek” dedi.

Böylece Kapadokya, bayram tatilinde yerli turistler için hem konaklama hem de aktivite seçenekleriyle yoğun ilgi görüyor.