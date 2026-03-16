Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gökçe köyünde yaşayan E.U., babası Recep Ulu'ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı. E.U.'nun kontrolünü yitirdiği 51 ACY 788 plakalı otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki 32 AFP 821 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada sürücü E.U., kuzenleri Semih Ulu, H.U. ve kardeşi Hüseyin Ulu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle, bulundukları yerden çıkarıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ailesi ve ağabeyi H.U. ile birlikte bayram tatili için İstanbul'dan memleketlerine gelen Hüseyin Ulu ile kuzeni Semih Ulu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

2 kuzenin cenazesi bugün öğle namazı sonrası Gökçe köyünde defnedilecek. Kuzenler E.U. ve H.U.'nun tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan 4 kişinin kazadan önce ise fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. (DHA)