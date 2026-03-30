Aksaray’da evde çıkan tartışma kanlı bitti. 20 yaşındaki C.M., annesinin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen G.I.’yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralı halde ambulansa alınmak istenen G.I.’ya ikinci kez saldırmak isteyen şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. C.M. ile annesi A.D.’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen G.I. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. C.M., G.I.’yı karın bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaraladı.

Ambulans Önünde İkinci Saldırı Girişimi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı G.I.’yı ambulansa almak istediği sırada, apartmanda gizlenen C.M. yeniden ortaya çıktı. Elindeki bıçakla ikinci kez saldırmak isteyen şüpheliye polis biber gazıyla müdahale etti.

Ambulansın Kapısını Bıçakladı

Polis müdahalesine rağmen saldırgan, bu kez ambulansın arka kapısına defalarca bıçakla vurdu. Sağlık ekipleri yaralıyı ve annesi A.D.’yi ambulansa alarak kapıyı kapatırken, polis ekipleri ikinci kez müdahalede bulundu.

Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı

Olay yerinden kaçmaya çalışan C.M., yaklaşık 150 metre uzaklaşmasının ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı da kameralara yansıdı.

Hastanede Gerginlik Yaşandı

Yaralı G.I., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan anne A.D. ile oğlu C.M., hastanede sağlık kontrolü sırasında polise zor anlar yaşattı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.