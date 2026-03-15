İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 TIR’da toplam 527 kilo 475 gram Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 4 araç durduruldu. Eş zamanlı yapılan operasyonla araçlarda bulunan 527 kilo 475 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyon, İstanbul’da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.