Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son 52 yıldır aralıksız mücadele eden ve toplamda 54 sezondur ligde yer alan Karşıyaka, bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sezon başından bu yana düşme hattından çıkamayan İzmir ekibi, sahasında Türk Telekom’a 85-75 yenilerek üst üste 6’ncı mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın son periyoduna 25 sayı geride giren yeşil-kırmızılılar, farkı azaltmasına rağmen mağlubiyetten kurtulamadı. Sezon boyunca oynadığı 22 maçta sadece 4 galibiyet elde edebilen Karşıyaka, alt sıralardaki rakipleri Aliağa Petkimspor ve Bursaspor’un yaşadığı sorunlara rağmen aradaki 2 galibiyetlik farkı kapatmayı başaramadı.

Bir dönem Süper Lig’de güçlü rakiplerinin yanı sıra Avrupa’nın dev takımlarına karşı önemli galibiyetler alan Karşıyaka, henüz 10 yıl önce EuroLeague’de Barcelona ve Panathinaikos gibi takımlara zor anlar yaşattığı sahasında bile galibiyete hasret kaldı.

58 Yıl Sonra Düşme Tehlikesi

Bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçın 8’ini kaybeden Karşıyaka, deplasmanda ise 11 maçta 10 mağlubiyet alarak kötü gidişi durduramadı. İzmir temsilcisi, kalan 8 haftada alacağı sonuçlarla ligde kalma mücadelesi verecek.

1966 yılında kurulan ligde ilk ve son olarak 1968’de küme düşen Karşıyaka, 1974’te geri döndüğü ligde 52 yıldır en köklü kulüplerden biri olmayı başarmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip lig tarihinde 1987 ve 2015 yıllarında iki şampiyonluk yaşarken, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası kazandı; Avrupa kupalarında da iki kez final oynadı.

Eski Altyapı Oyuncusundan Darbe

Türk Telekom’un galibiyetinde Sırp oyuncu Uros Trifunovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Bir dönem Karşıyaka altyapısında forma giyen Trifunovic, eski takımına karşı etkili performans sergiledi.

Trifunovic’in babası Aleksander Trifunovic’in 2017-2018 sezonunda Karşıyaka’da antrenörlük yaptığı dönemde genç oyuncu da kısa süreliğine kulübün altyapısında forma giymişti. O dönemde 16 yaşında olan Trifunovic, daha sonra ülkesinde Partizan formasıyla dikkat çekmişti.