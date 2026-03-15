Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuçla 64 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray; Gabriel Sara, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Victor Osimhen ile rakip kalede pozisyonlar üretirken, konuk ekip ise Yusuf Sarı ile etkili oldu. Dengeli geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise oyun daha hareketliydi. Mücadelenin 56'ncı dakikasında Başakşehir'de Festy Ebosele kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kırmızı karttan bir dakika sonra Galatasaray, Wilfried Singo'nun golüyle öne geçti: 1-0. Golün ardından baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 66'ncı dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkarırken, 84'üncü dakikada ise Renato Nhaga ile skoru belirledi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray kritik mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 64 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ 32 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, RAMS Başakşehir FK maçıyla birlikte Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 32 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 32 maçın 26'sını kazanırken, 6 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Aynı zamanda Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 11'inde 3 gol veya daha fazlasını kaydederken, yalnızca Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında bu başarıya ulaşamadı. Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla iç saha maçında 3 gol veya üzeri kaydeden takım konumunda yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 21'İNCİ GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup ederek rakibine karşı 21'inci galibiyetini aldı. 2007-2008 sezonundan itibaren başlayan rekabette iki takım 36'ncı kez karşı karşıya geldi. Son maça kadar Galatasaray 20, Başakşehir 7 galibiyet elde etti, 8 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, rakibine karşı toplam galibiyet sayısını 21'e çıkarmış oldu. Aynı zamanda iç sahadaki maçlarda da üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i evinde konuk ettiği 18 karşılaşmada 11'inci galibiyetini almış oldu. Bu müsabakaların 5'i beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılar 2 kez yenilmişti.

ÜST ÜSTE 8 LİG MAÇINDA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Galatasaray, Süper Lig'de RAMS Başakşehir FK ile oynadığı son 8 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 7 Mayıs 2022'deki golsüz beraberlikle başlayan süreç sonrası turuncu-lacivertli ekibi, Süper Lig'de üst üste 8 mücadelede mağlup ederken, son 13 lig müsabakasında ise rakibi karşısında yenilgi yüzü görmedi. Son olarak 2019-2020 sezonunda, 22 Kasım'da oynanan ve 1-0'lık skorla sonuçlanan karşılaşmada kaybeden Galatasaray, sonrasında çıktığı 13 Süper Lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

VICTOR OSIMHEN SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, RAMS Başakşehir FK'yı da boş geçmeyerek bu sezonki 19'uncu golünü kaydetti. Ligde son 9 maçta 9'uncu golünü atan Osimhen, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de 19 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 olmak üzere toplam 28 maçı geride bıraktı. Devler Ligi'nde 7 golü bulunan Nijeryalı santrfor, Başakşehir maçının 66'ncı dakikasında fileleri havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkarmış oldu.

WILFRIED SINGO SİFTAHI YAPTI

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan yaklaşık 31 milyon Euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda RAMS Başakşehir FK'ya karşı ilk 11'de başlayan Singo, mücadelenin 57'nci dakikasında gol perdesini açan isim oldu. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere toplamda 21'inci maçını geride bırakıp ilk kez gol sevinci yaşayan Singo, son olarak geçtiğimiz sezon Monaco forması giyerken 21 Ocak'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Aston Villa'ya karşı fileleri havalandırmıştı.

RENATO NHAGA LİGDE DE ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk kez Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. RAMS Başakşehir FK karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 3'üncü maçına çıkan Nhaga, 82'nci dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten kısa bir süre sonra etkisini gösteren 18 yaşındaki genç orta saha, 86'ncı dakikada skoru 3-0 yapan golü kaydederek Galatasaray kariyerindeki ilk Süper Lig golüne imza attı. Nhaga, daha önce Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasındaki Corendon Alanyaspor ile oynanan mücadelede fileleri havalandırmıştı. Ayrıca Gine-Bissaulu orta saha, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla gol atan ilk 2007 doğumlu oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ikas Eyüpspor maçında olduğu gibi Nhaga'nın topla buluştuğu anlarda genç futbolcuya destek vererek 'oley' çekti.