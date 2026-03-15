İstanbul’un Avcılar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Firuzköy Mahallesi’ndeki Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Bağcı Sokak’tan bulvara kontrolsüz çıktığı öne sürülen 06 ESD 276 plakalı otomobil ile Esenyurt istikametine seyir halinde olan 34 BUH 972 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası yangın riskine karşı araçlarda kontrol yaptı.

Yaralı Sürücüye Olay Yerinde Müdahale

Kazada elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenilen sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.