Ankara Ulus Çantacılar Sokağı esnafının geleneksel hale getirdiği iftar programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Ulus Çantacılar Sokağı’nda esnaf ve sanatkarlar ile yakınları, aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı; Ramazan’ın bereketi ve kardeşlik iklimi iftar sofrasında paylaşıldı.

Ulus Çantacılar Sokağı’nda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların katkılarıyla düzenlenen iftar programına, sokakta çanta imalatı yapan, toptan ve perakende satış gerçekleştiren çantacı esnafı ile çalışanları ve yakınları yoğun katılım gösterdi.

HUZUR VE BEREKET

Ankara Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Uzun, iftar programında yaptığı konuşmada; Ramazan ayının huzur ve bereketini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oda Başkanı Hüseyin Uzun, birlik ve dayanışma ruhunun, Ahilik geleneğine örnek Çantacılar Sokağı’nda hayat bulduğunu, çanta üreticisi, toptancısı ve perakendecisinden oluşan esnaf ve sanatkarlarımızın yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ”

Ahilik kültürünün dayanışma, kardeşlik ve paylaşma anlayışının en güzel örneklerinin yaşatıldığı sokağımızda geleneksel iftar programımız, esnafımızın birlik ve beraberliğini güçlendiren, köklü esnaf geleneğimizi geleceğe taşıyan önemli bir buluşmadır. Dostluk ve dayanışma ruhu içerisinde aynı sofrada paylaşılan her lokma, Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşamanın coşkusunu bizlere yeniden hatırlatıyor. Çantacılar Sokağımız esnaf ve sanatkarlarının birlikteliğinin her zaman devam etmesini diliyorum. İftar programının düzenlenmesine katkı sunan, sofrayı bizlere hazırlayan ve katılımlarıyla buluşmamızı anlamlandıran tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, işlerinde başarılar, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah.”



“ESNAFA DESTEK ŞART”

ATO 33 No’lu Deri, Saraciye, Çanta ve Çadırcılar Meslek Komitesi Meclis Üyesi Selim Gökşin de iftar programında yaptığı konuşmada Çantacılar Sokağı’nın Türkiye’de Ahilik kültürünün hala yaşatıldığı nadir yerlerden biri olduğunu vurguladı.



Gökşin, “Yüzlerce çanta üreticisi ve sanatkarın bir arada olduğu bu sokakta 24 yıldır süregelen iftar sofrasında meslektaşlarımızla buluşmak hepimiz adına büyük anlam taşıyor. Buradaki esnafımız, ciddi bir ustalık gerektiren ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına ve e- ticaret sayesinde dünyanın birçok noktasına ulaştırıyor. Sokak, hem halkımız hem de yöneticiler tarafından desteklendiği sürece ticaret burada sürekli büyüyecek” dedi.