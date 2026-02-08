Ankara 1. Amatör Lig’de yoluna emin adımlarla devam eden Kızılcahamam Belediyespor’un, deplasmanda Haymanaspor’u 3-0 mağlup etmesinin ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’dan tebrik mesajı geldi.

Kızılcahamam’da Geleneksel “Millet Bahçesi Sıra Gecesi”
Başkan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Deplasmanda net galibiyet, zirvede istikrar! Ankara 1. Amatör Lig'de kararlılıkla devam eden Kızılcahamam Belediyespor'umuz, 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Haymanaspor'u 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Göllerimiz; Mesut Aktuğ, Osman Maden ,Salim Ateşli Sahada inancını, mücadelesini ve karakterini ortaya koyan futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve taraftarımızı gönülden kutluyorum."

Muhabir: Haber Merkezi