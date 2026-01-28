Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede bir ilke imza atacak Etkinlik ve Spor Merkezi projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Başkan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin gençlere, ailelere ve tüm ilçe halkına yönelik sosyal yaşamı zenginleştireceğini belirtti.

Acar, merkezde bowling ve cep sineması başta olmak üzere birçok yeni sosyal alanın yer alacağını ifade ederek, “İlçemizde ilk kez bowling ve cep sineması gibi alanları Kızılcahamam’a kazandırıyoruz. Bunun yanında kafe, oyun salonları ve fitness alanlarıyla her yaştan hemşehrimizin keyifle vakit geçireceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.

Projenin, Kızılcahamam’ın sosyal refahını güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Acar, “Bu merkez, gençlerimize yeni imkanlar sunacak, ilçemize değer katacak. Cennet ilçemiz Kızılcahamam’a hayırlı olsun. Müjdelerimizin devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

pic.twitter.com/TCCxaYxPuR — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) January 27, 2026