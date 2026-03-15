Olay, saat 23.00 sıralarında Bahabey Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Alzheimer hastası Ramazan Uludağ, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü. Uludağ'ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Uludağ'ın cenazesi, otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)