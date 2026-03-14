Ankara’nın kalbinde, samimiyetin ve lezzetin adresi FİESTA Restoran, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Halk şiirinin güçlü sesi, gönüllere dokunan dizelerin sahibi Kültür Bakanlığı Halk Şairi Ömer Hançeri ile iş dünyasının saygın isimlerinden İş İnsanı Aşır Atasoy, dostluk ve muhabbetin ön planda olduğu özel bir akşamda bir araya geldi.

Usta ellerden çıkan eşsiz lezzetler eşliğinde kurulan sofrada, yalnızca yemekler değil; hatıralar, fikirler ve dostluk da paylaşıldı. Şiirin derinliği ile iş dünyasının vizyonu aynı masada buluşurken, sohbetler geceye anlam kattı.

FİESTA Restoran’ın sıcak atmosferi, özenli sunumu ve zengin mutfağı bu özel buluşmayı unutulmaz kıldı. Dostluğun, kültürün ve lezzetin iç içe geçtiği bu akşam; Ankara gecelerine yakışır bir iz bıraktı.