Trabzonspor’un Fildişi Sahilli genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, bordo-mavili kulübe transfer sürecinde genç oyunculara verilen önemin etkili olduğunu söyledi.

Kulüp dergisinin 239’uncu sayısında açıklamalarda bulunan Oulai, Trabzonspor’un proje yaklaşımının kararında belirleyici olduğunu belirtti.

Hedef: Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası

Genç futbolcu, kariyer hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Oynadığım kulüple Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak ve ülkeme, Fildişi Sahili’ne bir Dünya Kupası getirmek istiyorum.”

UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kupası hedeflerinin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu ifade etti.

Fatih Tekke Tercihi Dikkat Çekti

Oulai, kariyerindeki “en iyi 11” tercihini yaparken teknik direktör olarak Fatih Tekke’yi seçti. Listesinde ayrıca dünyaca ünlü futbolculara da yer verdi.

Milli Takım ve Afrika Kupası Deneyimi

Futbola Fildişi Sahili’nde başladığını belirten Oulai, milli takımda forma giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Afrika Uluslar Kupası deneyiminin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden genç oyuncu, bu süreçte ödül aldığını ve bunu ailesine adadığını belirtti.

Trabzonspor Taraftarı ve Uyum Süreci

Trabzonspor taraftarlarının atmosferinden etkilendiğini söyleyen Oulai, “Bize güç veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki iklim ve yemek kültürüne başlangıçta zorlandığını ancak kısa sürede uyum sağladığını da dile getirdi.

“Süper Lig Bana Uygun”

Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulunan genç futbolcu, ligin fiziksel yapısının kendi oyun tarzına uygun olduğunu söyledi.

Mücadeleci yapısını vurgulayan Oulai, genç futbolculara “asla pes etmeyin” mesajı verdi.