Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin ilk yüksek hızlı tren hattı olan Ankara-Eskişehir hattının 17’nci yılını kutladı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında 13 Mart 2009’da işletmeye alınan hattın, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu Projesi’nin ilk etabı olduğunu hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan süreçte diğer hatların da devreye girdiğini ve bugün toplam yüksek hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını belirtti. Ayrıca yeni hat yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

YHT’lerle 110 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar yüksek hızlı trenlerle yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Hattın işleme alınmasından bu yana Ankara-Eskişehir hattında yaklaşık 21,4 milyon kişi yolculuk yaptı. Günlük ortalama yüksek hızlı tren yolcu sayısı ise 34 bin olarak belirlendi. Öne çıkan hatlara göre günlük yolcu sayıları şu şekilde:

Ankara-İstanbul: 16 bin 723

Konya-İstanbul: 4 bin 517

Ankara-Konya: 3 bin 665

Ankara-Sivas: 1.852

İstanbul-Sivas: 1.590

Ankara-Karaman: 1.539

İstanbul-Karaman: 1.413

Ankara-Eskişehir: 1.189

Eskişehir-İstanbul: 857

11 Şehre Doğrudan, 9 Şehre Kombine Hizmet

Demir Yolu Yatırımları Artarak Sürüyor

Bakan, 2003 yılından bu yana demir yolu öncelikli ulaşım politikaları doğrultusunda yatırımların arttığını belirtti. 2026 bütçesinde demir yolu yatırımlarının payının yüzde 53’e ulaştığını kaydeden Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu ağının genişlemesi ve yüksek hızlı trenlerin yaygınlaşmasının sürdürüleceğini ifade etti.