Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatilinin birleşmesi ve havaların ısınmasıyla şehirler arası yollarda yoğun trafik olacağını açıkladı.

Erkoç, yaptığı açıklamada, vatandaşların tatil beldelerine veya memleketlerine gitmeye hazırlandığını belirterek, “9 günlük tatilde özel araç sayısı artacak ve bu durum kara yollarında trafik yoğunluğuna neden olacak” dedi.

Trafik ve kaza riskine dikkat

Erkoç, artacak hareketliliğin kaza riskini de yükselteceğini vurgulayarak, sürücüleri yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı:

“Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor. Bayram tatilinin güvenli geçmesi için bu şart.”

Güvenli sürüş için öneriler

Erkoç, yolculuk sırasında dikkatli olmanın ve trafik kurallarına uymanın kaza riskini düşüreceğini ifade ederek şunları söyledi:

Yolculuk öncesi sürücülerin iyi dinlenmiş olması gerekiyor.

Trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmeli, tüm yolcuların emniyet kemeri takması şart.

Uzun yolculuklarda aşırı sürat yapılmamalı ve sık sık mola verilmeli.

Lastik patlaması gibi olası durumlar için yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı.

Yasal hız limitlerine mutlaka uyulmalı.

Erkoç, “En iyi araçlar ve lastikler bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin can güvenliği için yola çıkmadan önce yeterince dinlenmek hayati önem taşıyor” diyerek sürücüleri uyardı.