Paylaşımında İngilizce “Artık iyi adam olmak yok” yazılı, elinde silah tuttuğu ve arka planda patlamaların yer aldığı bir görsel kullanan Trump, İran’ın nükleer müzakerelerdeki tutumunu eleştirdi.

Trump açıklamasında, “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Yakında akıllansalar iyi olur” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım, ABD-İran ilişkilerinde gerilimin yeniden tırmanabileceğine dair yorumlara neden oldu. Trump’ın sert üslubu, özellikle nükleer anlaşma tartışmalarının yeniden gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekti.

İran cephesinden ise Trump’ın açıklamasına ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi.