Yunanistan devlet televizyonunun aktardığına göre, olay bugün Atina genelinde art arda yaşanan silahlı saldırılarla ortaya çıktı. Saldırılarda toplam 5 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Polis ekipleri, saldırıların ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 89 yaşındaki bir erkek şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Atina polisi, saldırıların nedeni ve şüphelinin motivasyonuna ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.