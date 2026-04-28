Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibini topladığını ve Iran ile yaşanan gerilimin ele alındığını açıkladı.

Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Trump’ın dün ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini ancak toplantıda konuşulan detaylara ilişkin Başkan’dan önce açıklama yapmayacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı İddialarına Yanıt

Leavitt, İran’ın “Önce Strait of Hormuz konusunu çözelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım” şeklinde ABD’ye öneri sunduğu yönündeki haberler hakkında da konuştu.

Sözcü Leavitt, “Başkan’ın İran’a ilişkin kırmızı çizgileri sadece Amerikan halkına değil, tüm dünyaya açık şekilde ifade edildi. Bu konunun değerlendirildiğini söyleyemem. Ancak bu sabah bir görüşme yapıldığını belirtebilirim” dedi.

ABD’nin Kırmızı Çizgisi: Nükleer Silah

Leavitt, ABD yönetiminin İran konusunda temel kırmızı çizgisinin net olduğunu vurgulayarak, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Konuya ilişkin nihai değerlendirmeyi ise Başkan Trump’ın yapacağını ifade etti.