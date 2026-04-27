ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin kısa süre içinde sona ereceğini savunarak, “İran savaşının çok yakında biteceğini ve bizim galip geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Amerikan basınına konuşan Trump, önceki gün yaşanan silahlı saldırıya da değinerek, başkanlık göreviniň yüksek risk taşıdığını söyledi. Trump, başkanlığa aday olduğunda görevin bu kadar tehlikeli olacağını tahmin etmediğini belirtti.

Trump, “Eğer gerçekten etkili, icraatlarıyla fark yaratan bir başkansanız, sıradan bir başkana kıyasla çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız” ifadelerini kullandı.

“İran’ın Nükleer Silaha Sahip Olmasına İzin Veremeyiz”

İran’ın nükleer programına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, önceki ABD yönetimlerinin bu konuda yeterli adım atmadığını öne sürdü.

Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız. Aksi takdirde tüm dünya büyük bir tehlike altına girerdi. İsrail de İran’ın o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilirdi” dedi.

“Bu Süreç Yakında Bitecek”

İran ile yaşanan gerilimin uzun yıllara dayandığını belirten Trump, mevcut yönetimin süreci sonuçlandıracağını savundu.

Trump, “47 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu işi üstlenmek bize düştü. Bu felaketin gerçekleşmesini engellemek zorundayız ve tam olarak bunu yaptık. Süreç çok yakında nihayete erecek ve biz bu mücadeleden büyük bir zaferle ayrılacağız” diye konuştu.