Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir FK’yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda gol bulamazken ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdi.

Galatasaray’ın golleri; 57’nci dakikada Wilfried Singo, 66’ncı dakikada Victor Osimhen ve 86’ncı dakikada Yunus Akgün / Renato Nhaga ortaklığıyla geldi. RAMS Başakşehir FK, Festy Ebosele’nin 56’ncı dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

İlber Ortaylı Unutulmadı

Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı RAMS Park’ta anıldı. LED ekranlarda fotoğrafı yansıtılırken, taziye mesajı anons edildi ve taraftarlar alkışlarla saygı duruşunda bulundu.

Lucas Torreira’ya Özel Pankart

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Lucas Torreira için özel pankart hazırladı. Hayatını kaybeden annesi ve anneannesine ithafen hazırlanan pankartta, “Küçük melekleriniz ve büyük aileniz sizinle gurur duyuyor” ifadeleri yer aldı. Taraftarlar tezahüratlarla destek verirken, Uruguaylı oyuncu alkışlarla teşekkür etti.

Yaşlılar Haftası Seremonisi

Mücadelede futbolcular, “Yaşlılar Haftası” kapsamında Galatasaraylılar Yurdu’ndan misafirlerle seremoniye çıktı. Sahaya birlikte yürüyen yaşlı misafirler tribünlerden alkış aldı ve etkinlikle haftaya dikkat çekildi.