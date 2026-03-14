CHP Ankara İl Başkanlığı, küresel ölçekte artan çatışmalara ve sivillerin yaşamını tehdit eden saldırılara dikkat çekmek amacıyla Ankara Söğütözü ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması düzenlendi. “Savaşa Dur De” çağrısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım yüksekti.

“Savaşlar İnsanlık Suçudur”

Etkinlikte konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un konuya ilişkin ifadeleri şöyle: “Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, sayın basına açıklamamıza hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz tatsız bir gündem yani savaş. Cumhuriyet Halk Partisi, savaşların bir çözüm aracı olmadığına inanır. Savaşlar, bir insanlık suçudur. Neden insanlık suçudur? Zannedilenin aksine, savaşlar ordular arasında yapılmıyor. Günümüzde kentler bombalanıyor, enerji tesisleri ve fabrikalar bombalanıyor. Halk susuzluktan, açlıktan ve bulaşıcı hastalıklardan dolayı yine sivillere rastgelen bombalardan dolayı hayatını kaybediyor. Askerden çok sivilin öldüğü, birçok rakamlarla ortaya konmuş durumda. Tam da bu nedenle, yüzyılımızda savaşlar bir insanlık suçudur.” şeklinde konuştu.