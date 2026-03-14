Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Kordon Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ev sahibi Nurcan Akbaş ve oğlu dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yangın yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

İtfaiye kurtardı, sağlık ekipleri hayata döndürdü

Yangının çıktığı evde mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen “Paytak” ve “Şanslı” isimli kedilere sağlık ekipleri kalp masajı yaptı, oksijen vererek hayata döndürdü.

Ev sahibi Nurcan Akbaş, kedilerine yapılan müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebi olarak dairenin elektrik kontağını belirledi.