Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 2-0’lık mağlubiyetin ardından yönetim kurulu toplantısı yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadelenin ardından kısa bir değerlendirme yapan yönetim, ertesi gün teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bir araya geldi.

Toplantıda maç performansı, saha içi sorunlar ve gelecek planları masaya yatırıldı.

Tedesco ve Özek ile Yola Devam

Sadettin Saran, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, iki isimle yola devam kararı alındığını duyurdu:

"Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Domenico Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi."

Yönetimden net mesaj

Açıklamada, alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Tedesco ve Özek’e gerekli uyarılar ve önlemler iletildiği belirtildi. Yönetim, takımın saha performansının yükseltilmesini ve kalan maçlarda gereken sonuçların alınmasını hedefliyor.