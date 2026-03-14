Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Yerel seçimlerde elde edilen başarıya dikkat çeken Özel, “Değişim diyerek yola çıktık. Parti değişti, 5 ay sonra yerel seçime gittik. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi oldu. Ege’de 9’da 9 aldık. Türkiye’nin yüzde 65’ini kazandık” ifadelerini kullandı.

Özel, genel seçimlere hazırlandıklarını belirterek, “Kimse enseyi karartmasın. Emin olun omuz omuza iktidara yürüyoruz” dedi.

“Uşak’ı 35 yıl sonra kazandık”

CHP’nin yerel seçimlerde Uşak’ta önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Özel, kentin uzun yıllar sonra CHP belediyeciliğiyle buluştuğunu söyledi.

Özel, “35 yıldır Uşak Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden uzaktı. Bu seçimlerde hep birlikte bir rekor kırdık. Yüzde 41 oyla Uşak’ı kazandık” diye konuştu.

“Uyuşturucuyla ulusal seferberlik başlatacağız”

Uşak’ta uyuşturucu kullanımının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Özel, CHP iktidarında uyuşturucuyla mücadelede kapsamlı bir seferberlik başlatacaklarını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca sokak satıcılarının değil, suç ağlarının hedef alınacağını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Torbacıyla değil baronla uğraşmak gerekiyor. Önce parayı takip edeceğiz. Uyuşturucu baronlarının mal varlıklarına el konulacak. Limanlarda, lojistikte ve finans sisteminde denetimler artırılacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 81 ilin tamamında uyuşturucuyu kazıyıp atacağız.”

Emekli maaşı ve tarım için yeni vaatler

Özgür Özel konuşmasında emekliler ve çiftçiler için planlanan düzenlemeleri de açıkladı.

CHP iktidarında en düşük emekli maaşının önce asgari ücret seviyesine, ardından 1,5 asgari ücrete çıkarılacağını söyleyen Özel, çiftçilere yönelik kredi düzenlemesi yapılacağını belirtti.

Özel ayrıca süt üreticileri için devlet destekli parite garantisi uygulanacağını ifade ederek, “1 kilo süt en az 1,6 kilo yem alabilecek. Çiftçi ürününü ekmeden önce ne kadar kazanacağını bilecek” dedi.

“Gençler bu iktidarı değiştirecek”

Gençlere de seslenen Özel, Türkiye’deki gençlerin geleceğini kendi ülkelerinde kurabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Özel, “Gençler sandığa gidecek, bu iktidarı değiştirecek. CHP iktidarında gençler isterse yurt dışına gidecek ama memleketinin kıymetini de bilecek” ifadelerini kullandı.

“Millet istedi mi alır”

CHP’nin yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettiğini belirten Özel, genel seçimlere yönelik iddialı mesaj verdi.

Özel konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Millet istedi mi alır. Millet istediğini başa koyar, istediğini arkaya koyar. Büyük bir inançla meydanlardayız. Emin olun omuz omuza iktidara yürüyoruz.”