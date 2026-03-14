Süper Lig’in 26’ncı haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından stadyum önünde açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Cihan Aydın’a yönelik eleştirilerde bulunan İnan, kırmızı kartın sebebini anlamadığını söyledi.

İnan, “Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme ‘Hocam vallahi bu penaltı değil’ demekle kırmızı kart gördüm. Hep bunu yaşıyorum. Bu hakemi sevmiyorum. Onun beni sevmediğini ve hatta benden nefret ettiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu hakemi maçlarımıza vermeyin”

Hakemin kendisine karşı olumsuz bir tutum sergilediğini düşündüğünü dile getiren Selçuk İnan, federasyona çağrıda bulundu.

İnan, “Federasyona buradan şunu söylemek istiyorum; biz insanız, duygularımız var. İnsanların bazıları birbirini sever, bazıları sevmez. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğim için daha önce de söyledim. Yetkililerden rica ettim. Lütfen bu hakemi bizim maçlarımıza, benim maçlarıma vermeyin” dedi.

Hakemin yeniden görevlendirilmesi durumunda farklı bir karar alabileceğini de belirten İnan, “Eğer yine bu hakem benim maçlarıma gelirse başkanımdan ve yöneticilerimden izin isteyeceğim. Saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim” diye konuştu.

“Kocaelispor camiası sahipsiz değil”

Sezon boyunca bazı maçlarda büyük hayal kırıklıkları yaşadığını belirten Selçuk İnan, takımının hakkını savunmaya devam edeceğini söyledi.

İnan, “Ben sadece hakkın peşindeyim. Oyuncularım emek veriyor, biz gece gündüz çalışıyoruz. Eğer siz istediğiniz şekilde yönlendirirseniz, benim verdiğim emek boşa gidiyor. Ben buna asla izin vermem. Kocaelispor çok büyük bir kulüp. Ligin en renkli takımlarından biriyiz, en çok seyirci gelen kulüplerden biriyiz. Onları yok sayamazsınız” ifadelerini kullandı.

Hakem görevlendirmelerine de dikkat çeken İnan, “Bir hafta önce yine bu hakem geldi. Neredeyse görmedim böyle bir şey; iki iç saha maçı üst üste aynı hakem. Başakşehir maçına da gelirse yine başkanımızla görüşeceğiz. Ama herkes bilsin ki Kocaelispor camiası sahipsiz değil” diyerek sözlerini tamamladı.