Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ak Plaza’da gerçekleşen iftar yemeğine İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’da katılımgösterdi. Etkinlik Kuran Tilavetiyle başlamasının, ardından Semazen gösterisiyle devam etti.



İftar programı Ankara’da gerçekleşti!

“Gönül Sofrası” adı verilen programda şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere çok sayıda davetli aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın paylaşma kültürünü yaşadı.

Vakıf yetkilileri, programın hem manevi birlikteliği artırmayı hem de şehit aileleri ile gaziler arasındaki dayanışmayı pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti.