Bolu’da tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın müşteki ve şüpheli sıfatıyla yer aldığı tehdit ve şantaj soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bolu 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sunuldu.

Soruşturma, Özcan’ın Şubat ayında Mehmet Eren Akgüney’in kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikâyetçi olmasıyla başladı. Şikâyet üzerine Mehmet Eren Akgüney 28 Şubat’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Aynı gün Tanju Özcan da yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Özcan ayrıca Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İddianamede, Özcan’ın Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç.’ye cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve bu mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’in eline geçtiği belirtildi. Akgüney’in bu mesajları kullanarak Özcan’dan 20 milyon TL, bir otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği iddia edildi.

Savcılık iddianamesinde, Akgüney’in taleplerinin yerine getirilmemesi halinde mesajları medyaya servis edeceğini söylediği yer aldı. Ayrıca E.B. ve H.E.S. isimli iki kişinin de tehdit ve şantaj sürecinde aracı oldukları iddiasıyla soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.

İddianameye göre, Öznur Ç.’nin savcılığa verdiği ifadeler doğrultusunda Tanju Özcan da şüpheli konumuna düştü. Öznur Ç., Özcan’ın makam odasında kendisine bir ihbar kaydını dinleterek “Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım. Senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin” dediğini öne sürdü. Savcılık, bu sözleri “şantaj” kapsamında değerlendirdi.

Savcılık ifadelerinde Özcan, tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek Mehmet Eren Akgüney, E.B. ve H.E.S.’den şikâyetçi oldu. Özcan ayrıca Öznur Ç.’ye yönelik şantaj yaptığı ve ilişki yaşadığı iddialarını reddetti. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.

Hazırlanan iddianamede, hem müşteki hem de şüpheli konumunda bulunan Tanju Özcan hakkında “şantaj” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Mehmet Eren Akgüney hakkında ise “şantaj”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlamalarıyla 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları iddia edilen E.B. ve H.E.S. hakkında da “müşterek fail” olarak 3’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.