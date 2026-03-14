Çankaya Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Ankara’da gerçekleştirilen açılış törenine Mansur Yavaş, Hüseyin Can Güner ve Ümit Erkol ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeklilerin bir araya gelerek sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği bir buluşma noktası olarak planlanan lokalde kent bostanı, toplantı salonu, spor parkuru ve el becerileri kursları yer alıyor. Proje ile emeklilerin hem sosyalleşmesi hem de çeşitli etkinliklere katılması amaçlanıyor.

Açılış töreninde konuşan Mansur Yavaş, belediyeciliğin yalnızca bina yapmakla sınırlı olmadığını belirterek, “Betonlaşmanın arttığı Ankara’da yeşili artırmak ve toplumun her kesiminin ihtiyacına yönelik projeler üretmek bizim önceliğimiz” dedi.

Yavaş, geçmiş dönemde yapılan sosyal yardımlara da değinerek, Başkentkart uygulamasıyla vatandaşların ihtiyaçlarını daha özgür şekilde karşılayabildiğini ifade etti. “Bir elin diğerini görmediği, insanların ihtiyaçlarını doğrudan esnaftan karşılayabildiği insani bir destek modeli oluşturduk” diye konuştu.

Konuşmasında genel seçimlere de değinen Yavaş, “İlk erken seçimde herkesin daha huzurlu ve mutlu yaşayacağı bir Türkiye’ye gideceğiz. Çankaya Köşkü’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir Cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Can Güner ise emeklilere sunulan hizmetlerin bir lütuf değil, sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu belirtti. Güner, “Biz emeklilerimizle çayımızı, çorbamızı ve sosyal tesislerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaynaklarımızı yine halkımız için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

