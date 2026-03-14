Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimine karşı uluslararası bir deniz gücünün oluşturulacağını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğazın açık ve güvenli kalması için ABD ile birlikte birçok ülkenin bölgeye savaş gemisi göndereceğini belirtti.

Trump paylaşımında, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemisi gönderecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe vurulduğunu öne sürerek, buna rağmen bölgede risklerin devam ettiğini söyledi. Trump açıklamasında, İran’ın boğaz çevresinde İHA göndermesi, mayın bırakması ya da kısa menzilli füze fırlatmasının hala mümkün olduğunu belirtti.

Trump ayrıca Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin de bölgeye savaş gemisi göndermesini beklediğini ifade etti.

ABD’nin bölgedeki askeri operasyonlarının süreceğini vurgulayan Trump, “Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen ülkeler de bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar” dedi.

Trump açıklamasında ayrıca ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının devam edeceğini belirterek, “ABD kıyı şeridini yoğun şekilde bombalamaya ve İran tekneleri ile gemilerini etkisiz hale getirmeye devam edecek. Öyle ya da böyle, yakında Hürmüz Boğazı’nı açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.