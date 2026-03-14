Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini ve uluslararası sistemdeki birçok değerin sarsıldığını ifade etti.

Çelik paylaşımında, uluslararası kurumların etkisinin zayıfladığına dikkat çekerek, güç kullanımının “canavarca örneklerine” her gün şahit olunduğunu belirtti.

“Teknoloji ve savunma kapasitesini artırmak zorundayız”

Türkiye’nin bu zorlu süreçte hem kendi güvenliğini hem de bölgesel barışı korumak için teknoloji ve savunma kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak bir beka meselesidir.”

Çelik, özellikle insansız hava araçları ve yapay zeka alanında Türkiye’nin yeteneklerini geliştirmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, İHA ve SİHA teknolojilerinin savunma ve caydırıcılık açısından kritik rol oynadığını dile getirdi.

“Türkiye barış için teknoloji kullanıyor”

Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının Türkiye’nin savunma kapasitesine önemli katkı sağladığını ifade eden Çelik, zekâ ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı Türkiye’nin barış için teknoloji geliştirdiğini vurguladı.

Çelik açıklamasını, “Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Tebrikler Baykar.” sözleriyle tamamladı.