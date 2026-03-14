Muğla’nın Fethiye ilçesi merkezli olarak 12 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden “yatırım vaadiyle dolandırıcılık” yaptıkları belirlenen suç şebekesine darbe vuruldu. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Mart’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla’nın Fethiye ilçesi merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Ankara, Van, Adana, Kırklareli, Yalova, Şanlıurfa ve Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet üzerinden “AK YATIRIM” ismiyle faaliyet gösteren sahte bir internet sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Siteye giriş yapan kullanıcılarla WhatsApp üzerinden iletişime geçen şebeke üyelerinin, mağdurlara yabancı ülke borsalarından hisse senedi alarak yüksek kazanç elde edilebileceği vaadinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle mağdurların farklı banka hesaplarına toplam 21 milyon 500 bin TL gönderdiği ve paraların organize şekilde farklı hesaplara aktarılıp izinin kaybettirildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.