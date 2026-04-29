Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gala gecesine; Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, Rektör Vekili Gül Rengin Küçükerdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Festivalin jüri başkanlığını üstlenen Mehmet Bozdağ’ın yanı sıra Tamer Levent, Yağmur Taylan, Mahassine Merabet, Mert Yazıcıoğlu ve Özge Özberk jüri üyeleri arasında yer aldı.

105 Ülkeden 1888 Film Başvurusu

Festival bu yıl önemli bir başarıya imza atarak 105 ülkeden toplam 1888 kısa film başvurusu aldı. Kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zeka ve kıpkısa kategorilerinde yarışan filmler, genç sinemacılar için uluslararası bir platform oluşturdu. Festival süresince düzenlenen atölyeler, söyleşiler ve gösterimler katılımcılara önemli deneyimler kazandırdı.

“Uluslararası Bir Platforma Dönüştü”

Rektör Vekili Gül Rengin Küçükerdoğan, festivalin 10 yıl içinde büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, etkinliğin artık farklı ülkelerden hikayeleri bir araya getiren güçlü bir sinema platformu haline geldiğini ifade etti.

Kategorilerde Kazanan Filmler

Festival sonunda ödül kazanan yapımlar şu şekilde açıklandı:

Kurmaca: Was Never Her Choice

Belgesel: My Grandmother is a Skydiver

Animasyon: Cell Buddies

Yapay Zeka: Next Hope

Kıpkısa: Percussion

Altın Baklava Film Festivali, genç yetenekleri desteklemeye ve uluslararası sinema dünyasında yeni isimlerin önünü açmaya devam ediyor.