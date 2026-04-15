Gaziantep’te boşanma sürecinde olduğu eşi Nazlı Yavuz’a (27) kaldırım taşıyla saldırarak ağır yaraladığı öne sürülen Feyzullah Yavuz (40) hakkında yürütülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, dosyanın görev yönünden ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Olay, 27 Ocak’ta Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yıllık evli ve 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Eşinin kararından vazgeçmesini isteyen Feyzullah Yavuz ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz’un, eşine önce tekme attığı, ardından yerden aldığı kaldırım taşıyla defalarca vurduğu öne sürüldü.

Savcı: Taş ‘silah’ sayıldı

Olayın ardından ağır yaralanan Nazlı Yavuz, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kafatası ve burnunda kırıklar tespit edilen Yavuz, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi.

Davanın görüldüğü Gaziantep 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın eyleminin “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mütalaada, sanığın önce mağdura fiziksel saldırıda bulunduğu, ardından kaldırım taşını alarak yüzüne birden fazla kez vurduğu ve yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Sanık suçlamaları reddetti

Tutuklu sanık Feyzullah Yavuz ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olay sırasında eşine vurmadığını öne süren Yavuz, yaşanan arbede sırasında eşinin düşerek yüzünü taşlara çarptığını iddia etti. Sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkemeden görevsizlik kararı

Taraf beyanlarının ardından mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda eylemin “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturabileceği kanaatine vararak dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

“Emsal olacak bir karar”

Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur avukatı, verilen kararın kadına yönelik şiddet davaları açısından emsal niteliği taşıyabileceğini belirterek, olayın basit yaralama değil, öldürme kastı içerdiğinin kabul edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.