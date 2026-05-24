Gaziantep'te jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ö.E. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü adına yardım ve bağış topladıkları belirlenen Ö.E., Ş.D., R.D. ve H.D.'nin adreslerine şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardında sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.