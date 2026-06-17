Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ahmet Aksoy ile oğlu İbrahim Aksoy arasında ailevi nedenlerden kaynaklanan bir anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Seyit Ahmet Aksoy'un elindeki bıçakla oğlunu çeşitli yerlerinden yaraladığı öne sürüldü.

Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İbrahim Aksoy, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan İbrahim Aksoy hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Baba Gözaltında

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Seyit Ahmet Aksoy'u gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.