Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da yapılan son seçimlerde zafer elde eden Péter Magyar ile telefon görüşmesi yaptı.

Magyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Erdoğan, seçim başarısı dolayısıyla kendisini tebrik ederek Macar halkına iyi dileklerini iletti.

Görüşmede Türkiye ile Macaristan arasındaki enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültürel alanlardaki iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Liderler ayrıca karşılıklı davetlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Magyar’ı Ankara’ya davet ederken, Magyar da Erdoğan’ı 1956 Devrimi’nin 70. yıl dönümü kapsamında Budapeşte’ye davet etti.

Magyar, uluslararası temasları kapsamında Andrej Babiš’ten tebrik mektubu aldığını ve Prag’a davet edildiğini belirtirken, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ayrıca Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını aktaran Magyar, gün içinde Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile de bir araya geleceğini ifade etti.