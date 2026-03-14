Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekti.

Duran, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın yerli ve milli mühendisliğin önemli bir ürünü olduğunu ifade etti.

“Savunma sanayimiz yeni bir eşiği daha geride bırakıyor”

Duran açıklamasında, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayimiz, yerli ve milli mühendisliğin gücüyle her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bırakıyor."

Yapay zekâ destekli yeni nesil İHA

K2 Kamikaze İHA’nın gelişmiş teknolojik özelliklerine değinen Duran, aracın yapay zekâ destekli otonom sürü kabiliyetleri, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme teknolojileriyle dikkat çektiğini vurguladı.

Yüksek menzil ve etkin harp başlığıyla geliştirilen K2’nin sahada yeni nesil bir kuvvet çarpanı olacağını belirten Duran, projede görev alan mühendis ve teknik ekiplere teşekkür etti.

“Türkiye Yüzyılı’nda atılımlar sürecek”

Duran, savunma sanayisinde elde edilen başarıların devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekipleri canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nda savunma sanayimizdeki atılımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Yapay zekâ destekli otonom sürü kabiliyetleri, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme teknolojileriyle… https://t.co/AlSSFYZole — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 14, 2026