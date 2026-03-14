Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramıöncesinde pastane, tatlıcı, lokanta ve kafelerde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Hijyen ve gıda güvenliği kontrol ediliyor

Ankara genelinde yürütülen denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, gıda güvenliği, saklama ve depolama şartları, üretim alanları ile fiyat ve etiket uygulamaları detaylı şekilde inceleniyor. Ekipler ayrıca işletmelerin gerekli belge ve ruhsatlarının olup olmadığını da kontrol ediyor.

Ramazan ayında yoğunluk yaşayan işletmelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırıldığı belirtilirken, özellikle bayram tatlılarının sağlıklı koşullarda üretilmesi ve satışa sunulması konusunda işletmelere bilgilendirme yapılıyor.

Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem

Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletmeler hakkında ise cezai işlem uygulanıyor.