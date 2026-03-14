Kök hücreler dopamin üreten hücrelere dönüştürülüyor

Yeni tedavide sağlıklı donörlerden elde edilen iPS kök hücreleri laboratuvarda dopamin üreten nöron öncülerine dönüştürülüyor. Daha sonra bu hücreler cerrahi yöntemle hastanın beynine naklediliyor.

Parkinson hastalığında dopamin üreten sinir hücreleri zamanla kaybolduğu için titreme, hareketlerde yavaşlama ve denge sorunları ortaya çıkıyor. Mevcut ilaçlar genellikle bu belirtileri hafifletmeye yönelik olurken, kök hücre yaklaşımı doğrudan kaybedilen hücreleri yerine koymayı amaçlıyor.

Klinik çalışmalarda umut veren sonuçlar

Tedavinin geliştirilme süreci Kyoto Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmalara dayanıyor. İlk klinik çalışmalarda tedavi 7 hasta üzerinde denendi.

Araştırma sonuçlarına göre nakledilen hücrelerin beyinde yaşamaya devam ettiği, dopamin üretmeye başladığı ve bazı hastalarda motor becerilerde belirgin iyileşme görüldüğü bildirildi. Bu bulgular bilim dünyasının saygın yayınlarından Nature dergisinde yayımlandı.

Tedavi 2026 yazında hastalara sunulabilir

Japonya’da verilen onay “koşullu ve süre sınırlı” olarak tanımlanıyor. Bu sistem, tedavinin hastalara daha hızlı ulaşmasını sağlarken aynı zamanda pazar sonrası klinik çalışmalarla etkinliğin izlenmesini öngörüyor.

Yetkililer, tedavinin 2026 yazından itibaren Japonya’da uygulanmaya başlanabileceğini belirtiyor.

Dünyada milyonlarca hastayı ilgilendiriyor

Parkinson hastalığının dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Bilim insanları, kök hücre temelli bu yaklaşımın başarılı olması halinde nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde büyük bir değişimin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor.

Kaynak:

Sumitomo Pharma resmi duyurusu

ScienceAlert

Parkinson’s News Today