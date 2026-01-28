Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, Suriye’deki son gelişmeler, Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları, savunma sanayi başta olmak üzere ticari iş birliği ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların süreceğini, ilişkilerin her alanda ilerletilmesinin her iki ülkenin ortak çıkarına olduğunu ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının eksiksiz uygulanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu süreci ABD ve Suriye makamlarıyla koordinasyon içinde yakından izlediklerini dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Gazze Barış Kurulu’nun başarılı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini belirterek, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşa edilmesiyle kalıcı barışın tesis edileceğine inandığını söyledi.

