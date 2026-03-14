Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de tüketiciler geçen yıl binlerce farklı konuda şikayette bulundu. Resmi kayıtlara göre bakanlığa iletilen başvuru sayısı 223 binin üzerine çıktı.

Şikayetlerin önemli bir bölümünü ise günlük hayatta en sık satın alınan ürünler oluşturdu. Başvurularda ilk sırayı ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri aldı. Bu ürünleri mobil hat abonelikleri ile kredi kartı ücretlerine ilişkin şikayetler izledi.

Tüketiciler yaşadıkları sorunları farklı kanallar üzerinden yetkililere iletebiliyor. Başvuruların büyük kısmı CİMER, e-Devlet, e-posta ve yazılı dilekçe yoluyla yapılıyor.

En çok şikayet edilen konular

Bakanlık kaynaklarından derlenen bilgilere göre başvuruların önemli bölümü şu başlıklarda toplandı:

Ayıplı mal ve hizmetler

Mesafeli satış sözleşmeleri

Ticari reklamlar

Haksız ticari uygulamalar

Abonelik sözleşmeleri ve ücretler

Yetkililer özellikle internetten yapılan alışverişlerde tüketicilerin ürün açıklamalarını dikkatle incelemesi ve güvenilir satıcıları tercih etmesi gerektiğini vurguluyor.

Şikayetler en çok hangi alanlarda yoğunlaştı

Tekstil ve giyim ürünlerinde en sık karşılaşılan sorunların başında ürün kalitesinin vaat edilenden farklı çıkması, iade süreçlerinde yaşanan zorluklar ve garanti kapsamı ile ilgili anlaşmazlıklar geliyor.

Mobil hat abonelikleri ve kredi kartı ücretlerine ilişkin şikayetlerde ise tüketiciler çoğunlukla sözleşme şartları ve kesilen ücretlerle ilgili itirazlarda bulunuyor.

Uzmanlar, tüketicilerin haklarını korumak için karşılaştıkları sorunları resmi kanallar üzerinden bildirmesinin önemli olduğunu belirtiyor.