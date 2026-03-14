Reklamcı ve yapımcı Alinur Velidedeoğlu, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

1953 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde doğan Velidedeoğlu, Türkiye’de reklamcılık alanındaki çalışmalarıyla tanındı. Velidedeoğlu için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Velidedeoğlu’nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze töreninde Velidedeoğlu’nun yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeye katılan reklamcı Turhan Başaratan, Velidedeoğlu’nun meslek hayatındaki katkılarına değinerek, “Ali Nur Bey son derece sıra dışı, medeni ve beyefendi bir insandı. Türkiye’nin aleyhine yapılan Midnight Express filmine karşı Amerika’da yapımcılarla görüşerek Türkiye’nin gerçeklerini anlatmıştı. Ayrıca Amerika’da çektiği projeler ve yaptığı anlaşmalar sayesinde oradaki Türklerin Türkiye’deki televizyon kanallarını izleyebilmesine katkı sağladı. Çok yaratıcı işlere imza attı. Biraz erken ayrıldı aramızdan ama onu kalbimizde yaşatacağız” dedi.

Program yapımcısı ve sunucusu Tahire Demircan ise Velidedeoğlu ile daha önce röportaj yaptığını belirterek, “Onu çok severdim, çok özel bir insandı. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.