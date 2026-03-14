Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 24'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 2 bin 251 banka, 13 kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sanal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. (DHA)