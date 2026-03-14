Sinema dünyasında 2025 yılının en çok kazanan oyuncuları belli oldu. Hollywood’un önde gelen isimlerinin yer aldığı listede, yüksek gişe gelirleri, dijital platform anlaşmaları ve yapım ortaklıkları oyuncuların kazançlarını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Listenin zirvesinde 48 milyon dolarlık geliriyle Adam Sandler yer aldı. Onu 46 milyon dolarla Tom Cruise takip ederken, üçüncü sırada ise 44 milyon dolarlık kazancıyla Mark Wahlberg bulunuyor.

Listede yer alan tek kadın oyuncu ise 43 milyon dolarlık kazancıyla dördüncü sıraya yerleşen Scarlett Johansson oldu. Johansson, son yıllarda hem sinema projeleri hem de yapım ortaklıklarıyla gelirini artıran isimler arasında gösteriliyor.

İlk 10’da Kimler Var?

2025 yılında en çok kazanan oyuncuların tam listesi ise şöyle:

Adam Sandler – 48 milyon dolar Tom Cruise – 46 milyon dolar Mark Wahlberg – 44 milyon dolar Scarlett Johansson – 43 milyon dolar Brad Pitt – 41 milyon dolar Denzel Washington – 38 milyon dolar Jack Black – 28 milyon dolar Jason Momoa – 28 milyon dolar Daniel Craig – 27 milyon dolar Millie Bobby Brown – 26 milyon dolar

Hollywood’da kazanç dengesi artık sadece gişe filmlerine bağlı değil. Dijital platformlarla yapılan anlaşmalar, reklam kampanyaları ve yapım ortaklıkları oyuncuların yıllık gelirlerini ciddi şekilde artırıyor.