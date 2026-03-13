Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ortaylı’nın Türkiye’nin entelektüel hayatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilen İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere tarihi sevdiren isimler arasında yer alıyordu.

