Bayram tatilini memleketinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Ailesiyle birlikte tatili Antalya'da değerlendirecek Güneş Taştekin, 'Tatile Antalya'ya gidiyorum. Tatilde arkadaşlarımı göreceğim, kuzenimi göreceğim, dayımı göreceğim' dedi. Roma'ya giden Hilal Karagöz ise, 'Çocukları biraz erken aldık okuldan yoğunluk olmasın diye. Roma'ya gideceğiz. Tatil planlarını eşim yaptı, bana da sürpriz olacak' ifadelerini kullandı.