Firari iş insanı Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı 68 milyar dolarlık tazminat davası Paris mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kamu kurumu olduğunu ve Türkiye'de verilen yargı kararlarının Fransa'da da dikkate alınabileceğini belirtti.

Kararla birlikte Uzan ailesinin Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasına ilişkin iddialar kabul edilmedi. Böylece Uzan'ın Fransa'daki hukuk mücadelesinde bir dava daha Türkiye lehine sonuçlandı.