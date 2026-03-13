Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda, 3 ve 4’üncü sınıfta öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenciye çevre ve sıfır atık konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sırasında öğrencilere çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları anlatılırken, geri dönüştürülebilir atıkların türleri ve bu atıkların kaynağında nasıl ayrıştırılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, günlük hayatta atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasının çevreye sağlayacağı katkılar hakkında bilgi edindi.

Belediyenin Çevre Çalışmaları Tanıtıldı

Program kapsamında öğrencilere Keçiören Belediyesi’nin ilçede yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları ve çevre odaklı hizmetler hakkında da bilgi verildi. Ayrıca okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilerin projeye aktif katılım sağlamaları teşvik edildi.

Çevre Sorunları ve Geri Dönüşüm Anlatıldı

Eğitimde çevre kirliliğinin nedenleri, atık türleri ve düzensiz depolamanın doğaya verdiği zararlar gibi konular ele alındı. Bunun yanı sıra atıkların bertaraf yöntemleri, sıfır atık sisteminin işleyişi ve atık hiyerarşisi hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, geri dönüşümün hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çocukların küçük yaşta kazandıkları çevre bilincinin gelecekte daha sürdürülebilir bir yaşam için önemli bir adım olduğunu belirtti.