Ankara’da yaşayan sokak sanatçısı Ozan Kıran, kentte zarar görmüş kaldırım taşlarını sanatla buluşturarak yeniden kullanıma kazandırıyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan Kıran, sokaklarda kırılmış veya hasar görmüş taşları toplayıp atölyesine götürüyor. Burada çeşitli desenler, emojiler ve figürlerle süslediği taşları epoksi ile kaplayan sanatçı, kuruma sürecinin ardından taşları tekrar kaldırımlara yerleştiriyor.

Bugüne kadar özellikle Bahçelievler başta olmak üzere Ankara’nın farklı noktalarında çalışmalar yapan Kıran, sanatıyla kentteki sıradan görüntüyü değiştirmeyi amaçladığını ifade etti. Belediyelerle iş birliği yaparak projeyi daha geniş alanlara yaymak istediğini belirten sanatçı, gri olarak nitelendirilen Ankara’ya küçük ama dikkat çekici renkler katmayı hedefliyor.

Kaldırım Taşları Sanat Eserine Dönüşüyor

Kıran, projeye başlama nedeninin kaldırımlarda oluşan boşlukları onarmak olduğunu belirterek, bunu sanat yoluyla gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi. Araçların kaldırımlara çıkması ya da zamanla oluşan hasarlar nedeniyle taşların kırıldığını belirten Kıran, eksik parçaları alıp kendi yöntemleriyle onardığını dile getirdi.

Çalışmalarında yürürken çoğu kişinin gözünü yere indirdiğini düşündüğünü ifade eden sanatçı, “İnsanlar yerde gördükleri bir gülücük ya da renkli bir figürle karşılaşınca kısa da olsa iyi hissedebilir. Amacım çevreye küçük bir mutluluk bırakmak” dedi.

Bir Taşın Hazırlığı Günler Sürüyor

Kıran, kırık bir taşın yeniden hazırlanmasının ortalama üç ila dört gün sürdüğünü söyledi. Önce tasarım aşamasını tamamladığını anlatan sanatçı, bazen elle bazen de bilgisayar destekli çizimlerle motifler hazırladığını belirtti. Daha sonra figürleri taşla birlikte kalıplara yerleştirdiğini ve katmanlar halinde epoksi döktüğünü aktardı.

Çalışmalarında farklı tekniklerden yararlandığını söyleyen Kıran, gerektiğinde 3D yazıcı, CNC makinesi ve sprey boya kullandığını belirtti. Sanatçı, birçok tekniği kendi araştırmalarıyla öğrenerek üretim sürecini geliştirmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Amaç ‘Gri Şehre’ Renk Katmak

Yaptığı çalışmaların çoğunlukla olumlu karşılandığını ifade eden Kıran, zaman zaman eleştirilerle de karşılaştığını söyledi. Ancak birçok kişinin eski haline göre daha iyi göründüğünü düşündüğünü belirten sanatçı, çalışmalarının kamusal alanda küçük bir iyileştirme sağladığını dile getirdi.

Avrupa’da sokak sanatının oldukça yaygın olduğunu hatırlatan Kıran, yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirerek çevreyi daha estetik hale getirebileceklerini ifade etti. Sanatçı, ilerleyen süreçte çalışmalarını sadece Türkiye’de değil, farklı ülkelerde de gerçekleştirmek istediğini belirterek, “Zarar görmüş şeyleri onarmak aslında yaptığım işin temel felsefesi” dedi.